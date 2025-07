Dazi Usa in arrivo annuncio su altri 7 Paesi Trump | Ue ci sta trattando bene vedremo cosa succederà

I negoziati sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea sono intensi e pieni di incertezza. Trump, aperto a un possibile accordo, si prepara a inviare una proposta decisiva, mentre altri sette paesi potrebbero entrare nel mirino dei dazi americani. La diplomazia è in fermento: cosa ci riserverà il futuro commerciale tra grandi potenze? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti e le evoluzioni di questa intricata partita.

Continuano a ritmo serrato i negoziati sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti. Dovrebbe arrivare oggi, mercoledì, o domani, giovedì, la lettera del presidente americano Donald Trump all’Ue con una proposta “prendere o lasciare” sulle tariffe da applicare, ma il leader della Casa Bianca ha anche aperto alla possibilitĂ di un accordo. “ Adesso sono molto gentili con noi e vedremo cosa succederà ”, ha detto Trump in una riunione di Gabinetto alla Casa Bianca. In caso di mancanza di accordo, però, le tariffe entreranno in vigore il primo agosto e “non ci saranno” ulteriori proroghe, ha aggiunto il presidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi Usa, in arrivo annuncio su altri 7 Paesi. Trump: “Ue ci sta trattando bene, vedremo cosa succederà ”

