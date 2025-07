Il brand di alta gioielleria Elenère ha una nuova casa

Elenère, il prestigioso brand di alta gioielleria fondato da Eleonora Boccalatte, accoglie una nuova dimora: Casa Elenère. Situata in un’antica chiesa sconsacrata nel cuore di Ascoli Piceno, questa affascinante location nasce dopo cinque anni di restauri meticolosi, unendo storia e artigianalità in un ambiente unico. Un luogo dove la creatività si trasforma in pura arte, pronto a sorprendere i clienti più esigenti e appassionati.

