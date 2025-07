Traffico Lazio del 09-07-2025 ore 09 | 30

Sei in viaggio nel Lazio e il traffico si fa intenso: rallentamenti sulla A24 tra Tivoli e Roma Est, code sulla via Pontina e la Tangenziale Est. La situazione richiede pazienza, ma la redazione di Luceverde Lazio è qui per tenerti aggiornato. Rimani sintonizzato per scoprire come affrontare al meglio ogni imprevisto e arrivare a destinazione senza stress.

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione traffico rallentato per lavori sulla A24 roma-teramo tra Tivoli e la barriera di Roma Est In quest'ultima direzione coda per un incidente sulla via Pontina te la pratica di mare Tor de' Cenci in direzione Roma anche a Roma rallentamenti per un incidente sulla tangenziale est tra via Tiburtina e viale di Tor di Quinto indirizzo dello Stadio Olimpico resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Atina superiore Atina inferiore In entrambe le direzioni riapertura prevista per fine settembre deviazioni sulla provinciale 259

