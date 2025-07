Allegri sa come prendere Leao | anche il tecnico da giocatore cedeva alla pigrizia CorSera

Il ritorno di Max Allegri al Milan porta con sé una promessa di rinascita e rinnovamento. L’obiettivo? Trasformare Rafa Leao in un pilastro del progetto rossonero, valorizzandone talento e maturità. Con la sua visione chiara e determinata, Allegri spera di sfruttare al massimo le potenzialità del portoghese, affinché si faccia sentire in campo e fuori. Se continueranno su questa strada, il futuro del Milan potrebbe riservare grandi sorprese.

Il neo tecnico del Milan Max Allegri è stato chiaro con Rafa Leao: vuole che resti, perché la sua intenzione è metterlo al centro del progetto di rilancio dei rossoneri. Allegri ha messo Leao al centro del suo progetto Milan. Il Corriere della Sera scrive: Un nuovo Leao. Più maturo, più coinvolto, più consapevole. Se anche più forte, più decisivo, più vincente, lo dirà solo il campo. Ma da questi primi giorni di lavoro, assicurano da Milanello, arrivano segnali fortemente incoraggianti. «Sembra un altro Rafa» garantisce chi lo sta osservando da vicino nel quartier generale di Carnago, dove il nuovo Milan di Allegri ha iniziato a preparare la stagione della ripartenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri sa come prendere Leao: anche il tecnico da giocatore cedeva alla pigrizia (CorSera)

In questa notizia si parla di: leao - allegri - tecnico - prendere

Milan, Curva contro tutti! Sorpresa Maldini. Un pericolo per Leao. Allegri … - La Curva Milan scende in campo con una protesta sorprendente contro tutti, mettendo in discussione le scelte di Maldini e creando tensioni anche tra Leao e Allegri.

Al via Allegri-bis: "Milan, torniamo in Champions". Il tecnico: "Per vincere il club sia un blocco unito, Leao farà una grande stagione" #ANSA Vai su X

Al via Allegri-bis: "Milan, torniamo in Champions". Il tecnico: "Per vincere il club sia un blocco unito, Leao farà una grande stagione" #ANSA Vai su Facebook

Allegri chiama, Leao risponde: tecnico e attaccante già in sintonia. Il piano Milan per Rafa; Milan, Leao e il futuro con Allegri: cosa succederà ora; Milan, tra Cassano e Leao scintile su Allegri: Fantantonio boccia il tecnico, sui social la reazione del portoghese.

Come è cambiato Leao, nuovo leader del Milan di Allegri: più maturo, determinato e coinvolto, il mister lo mette al centro del progetto - Sotto l’aspetto tattico, il piano di Allegri è valorizzare il dinamismo dell’attaccante trasformandolo in una sorta di freccia ... Riporta msn.com

Cosa ha detto Allegri a Leao nel primo allenamento insieme al Milan: dialoghi continui e un gesto - Dialoghi continui tra Allegri e Leao nel primo allenamento insieme al Milan: un gesto più di altri inquadra le richieste al campione portoghese del nuovo ... Come scrive fanpage.it