Quanti impiegati nel settore della tecnologia dell’informazione e comunicazione Italia parte bassa classifica europea

Il settore delle tecnologie dell'informazione e comunicazione in Italia si trova ancora in una posizione di svantaggio rispetto alla media europea, rappresentando una piccola frazione degli occupati. Con oltre 10 milioni di specialisti in tutta l’UE, il nostro Paese fatica a tenere il passo con i principali partner europei. Ma quali sono le cause di questa situazione e quali prospettive si aprono per il futuro? Scopriamolo insieme.

Nel 2024, gli specialisti in tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) hanno rappresentato il 5,0% del totale degli occupati nell’Unione Europea, corrispondente a oltre 10 milioni di lavoratori. Rispetto al 2023, si osserva un incremento di 0,2 punti percentuali, mentre nel confronto con il 2014 l’aumento è di 1,6 punti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

