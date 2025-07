Il malore poi lo schianto | Emiliano lascia due figli una città intera è sotto shock

Un tragico risveglio di dolore scuote una comunità intera: Emiliano Di Giacomo, 52 anni, luogotenente dell’Aeronautica Militare, ha perso la vita in un incidente causato da un malore improvviso mentre era alla guida. Un dramma che ha lasciato due figli e un’intera città sotto shock, evidenziando quanto fragile possa essere la vita e l’importanza di ogni attimo. La vicenda si conclude con un dolore incolmabile, ma anche con un invito a riflettere sulla sicurezza e la prevenzione.

Un malore improvviso mentre era alla guida è costato la vita a Emiliano Di Giacomo, 52 anni, luogotenente dell’Aeronautica Militare in servizio alla base di Ghedi. L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì a Borgosatollo, in provincia di Brescia, mentre l’uomo percorreva via 4 Novembre. La vettura ha iniziato a sbandare, procedendo contromano e urtando paletti e veicoli parcheggiati. Secondo le prime ricostruzioni, proprio il malore avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo a Di Giacomo, che è stato poi soccorso in condizioni gravissime. Il sinistro si è verificato intorno alle 21.30. L’auto, dopo aver abbattuto alcuni paletti sul bordo del marciapiede, ha continuato la corsa lungo via Mulino Vecchio, colpendo più auto in sosta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it