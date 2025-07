Scontro tra bici elettrica e scooter 13enne grave a Napoli

Un grave incidente a Napoli scuote la comunità: un tredicenne in sella a una bici elettrica si è scontrato con uno scooter, finendo in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente, avvenuto a Casoria, è ancora al vaglio delle autorità, ma il ragazzo è stato immediatamente trasportato al Santobono, dove lotta tra la vita e la morte. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda e le possibili implicazioni per la sicurezza stradale dei più giovani.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un tredicenne è ricoverato in gravissime condizioni all’ ospedale Santobono di Napoli a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 23 di ieri a Casoria (Napoli): secondo quanto ricostruito dai carabinieri il giovane, che viaggiava in sella a una bici elettrica, per cause in corso di accertamento si è scontrato con uno scooter guidato da un uomo. Medicato all’ospedale di Acerra, il motociclista ha riportato la frattura del setto nasale ed è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni. Il 13enne in sella alla bici, invece, è stato portato con un’ambulanza in ospedale dove si trova in codice rosso, intubato e in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scontro tra bici elettrica e scooter, 13enne grave a Napoli

