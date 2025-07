Non è colpa del leone stava solo giocando | donna perde un braccio durante una visita allo zoo la spiegazione del proprietario della struttura

Un attimo di innocente curiosità si trasforma in tragedia: durante una visita allo zoo, un leone ha cambiato per sempre la vita di Jo Cabban, insegnante australiana di 46 anni. Mentre scattava foto durante la pausa, un gesto apparentemente innocuo ha scatenato un attacco che le ha costato un braccio. La spiegazione del proprietario del parco rivela come un istante possa trasformarsi in un incubo, ricordandoci l’importanza di rispettare la natura selvaggia.

Una frazione di secondo che ha cambiato la vita di Jo Cabban. La donna, un’insegnante australiana di 46 anni, è stata trasportata d’urgenza al Princess Alexandra Hospital di Brisbane nella giornata di domenica 6 luglio in seguito all’ attacco di un leone. Come faceva in ogni pausa scolastica, l’insegnante era solita recarsi al Darling Downs Zoo di Pilton per fotografare i leoni. Domenica, però, un animale le ha staccato un braccio con un morso. “È ancora una ferita aperta”, ha affermato il co-proprietario dello zoo, Steve Robinson, che tra l’altro è proprio il cognato di Jo Cabban. “Una donna adorabile la cui vita è stata cambiata”, ha aggiunto a 9News. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non è colpa del leone, stava solo giocando”: donna perde un braccio durante una visita allo zoo, la spiegazione del proprietario della struttura

