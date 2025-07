Altro che vacanze l’estate è il periodo più stressante per un genitore su tre Cos’è la Family Fatigue e chi è più a rischio

Altro che vacanze: per molti genitori, l’estate si trasforma nel periodo più impegnativo dell’anno, dove stress e fatica si fanno sentire più che mai. Tra figli a casa, lavoro e assenza di supporto, la “family fatigue” mette a dura prova anche i più resilienti. E i numeri di Unobravo svelano una realtà spesso nascosta: il rischio burnout tra i genitori è più alto di quanto si immagini.

Altro che vacanze: per tanti genitori, l’estate è il periodo più faticoso dell’anno. Con la scuola chiusa e i figli a casa tutto il giorno, le giornate diventano una corsa a ostacoli tra lavoro, figli da gestire e assenza di supporti. E il tanto atteso riposo resta un miraggio. A dirlo non sono solo le testimonianze di mamme e papà stremati, ma i numeri: una nuova indagine condotta da Unobravo, il servizio di psicologia online, fotografa il fenomeno della cosiddetta «Family Fatigue», lo stress estivo che colpisce in pieno le famiglie travolte da un vero tour de force in casa. Secondo quanto emerge dalla ricerca, il 68% degli psicologi rileva che i genitori vivono spesso o molto spesso un aumento dello stress durante i mesi estivi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: altro - vacanze - estate - periodo

? L'estate è il periodo dedicato al riposo e vacanze: per il molino é anche tempo di raccolta, dell'impegno nella selezione dei chicchi che saranno la farina di domani Abbiamo pensato che l'orario del nostro negozio dovesse raccogliere i bisogni del nostro Vai su Facebook

Altro che vacanze, l'estate è il periodo più stressante per un genitore su tre. Cos’è la «Family Fatigue» e chi è più a rischio; Altro che vacanza da sogno, questi Paesi sono da evitare: il Ministero sconsiglia il viaggio; Lo stop di primavera (quasi) bocciato: Poi in estate le aule sarebbero invivibili....

Estate e bambini con asma, i consigli per vacanze serene: mare, montagna, aria condizionata. Tutto quello che c'è da sapere - In Italia, circa 1 bambino su 10 soffre di asma, rendendola la malattia cronica più comune in età pediatrica. Riporta msn.com

In vacanza con il tumore: mete, imprevisti e terapie (a volte) rinviabili. Le risposte degli esperti ai dubbi di malati e familiari - Consigli pratici per un breve periodo di ferie o una gita fuori porta, che possono aiutare a rinforzare corpo e mente. msn.com scrive