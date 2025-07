Borsa | l' Europa apre in rialzo attesa per sviluppi sui dazi

Le Borse europee aprono in rialzo, puntando i riflettori sugli sviluppi delle trattative sui dazi, che potrebbero influenzare i mercati globali. Parigi, Londra e Francoforte registrano guadagni incoraggianti, mentre gli investitori restano cauti in attesa di novità dalla amministrazione americana. La pausa è solo momentanea: la seduta promette nervi tesi e opportunità da non perdere.

Le Borse europee avviano la giornata in terreno positivo, in scia con i listini asiatici. I mercati sono cauti mentre si attendono sviluppi sulle trattative per i dazi decisi da Donald Trump. Apertura in rialzo per Parigi (+0,42%), Londra (+0,34%) e Francoforte (+0,3%).

