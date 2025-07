Modularità è la parola d’ordine di Dacia Bigster Una linea di accessori completa

Scopri la nuova Dacia Bigster, un vero concentrato di versatilità e innovazione. Con una gamma di accessori modulari e una tecnologia all’avanguardia, questa vettura si adatta a ogni tua esigenza: dal viaggio lungo senza soste, all’uso urbano in modalità elettrica, fino all’avventura off-road. Le barre al tetto, convertibili e personalizzabili, rendono ogni viaggio ancora più pratico e confortevole. La Bigster è pronta a rivoluzionare il tuo modo di muoverti.

Con la nuova Dacia Bigster si può fare di tutto: viaggiare senza fermarsi per fare rifornimento per 1.450 chilometri (hybrid 140 bifuel a Gpl), muoversi fino all’80% in elettrico in città (hybrid 155), affrontare il fuoristrada (hybrid 130 4×4) e anche impiegarla come un veicolo per il turismo all’aria aperta. Le barre al tetto longitudinali modulabili che possono venire convertite in trasversali sono di serie sulla Extreme: invece, quelle fisse fanno parte dell’equipaggiamento base del resto della gamma. I sedili posteriori frazionabili (402040) permettono di riempire al meglio gli spazi e se non sono tutti occupati è ancora più semplice trasportare oggetti ingombranti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it