Superman | Su Rotten Tomatoes il punteggio è esattamente ciò di cui il DCU aveva bisogno!

Superman conquista Rotten Tomatoes con un punteggio di 232/242, un risultato che il DCU attendeva da tempo. Dopo l’anteprima della serie animata Creature Commandos, l’uscita del film diretto da James Gunn rappresenta la vera svolta per il nuovo universo condiviso. Le aspettative di Warner Bros. e DC sono alle stelle: ora, il futuro del supereroe più amato sta per essere scritto, e i fan possono finalmente sognare in grande. La rivoluzione è iniziata!

L'attesa è finita per i fan DC: il DCU è finalmente decollato con l'attesissimo film Superman, diretto da James Gunn. Nonostante il lancio ufficiale del nuovo universo cinematografico sia avvenuto con la serie animata Creature Commandos, è il lungometraggio su Superman, uscito quest'estate, a segnare la vera presentazione al grande pubblico. Data l'importanza di questo primo film per un universo condiviso, le aspettative di Warner Bros. e DC Studios erano altissime, soprattutto dopo l'accoglienza mista del precedente DC Extended Universe (DCEU).

