Davide Ancelotti approda al Botafogo | Molto orgoglioso

Il tecnico italiano ha dato il via alla sua avventura al Botafogo con una giornata di riunioni e il primo allenamento al centro sportivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Davide Ancelotti approda al Botafogo: "Molto orgoglioso"

Davide Ancelotti approda al Botafogo: 'Molto orgoglioso' - Il tecnico italiano dà il via alla sua avventura al Glorioso con una giornata di riunioni e il primo allenamento al centro sportivo del Botafogo. Scrive corrieredellosport.it

UFFICIALE: inizia la carriera di Davide Ancelotti da capo allenatore, ha firmato con il Botafogo un contratto sino al 2026 - Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Botafogo, per lui un contratto sino al 2026. Segnala eurosport.it