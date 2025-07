Festa di San Firmino a Pamplona fiume di folla di oltre 30mila persone cori Palestina libera e stop al genocidio a Gaza - VIDEO

Nella suggestiva cornice di Pamplona, la festa di San Firmino si anima con un fiume di folla e tradizioni secolari. Quest’anno, il tradizionale Chupinazo è stato acceso da Yala Nafarroa por Palestina, un gesto simbolico che ha unito musica, cori e speranza per una causa importante: Palestina libera e stop al genocidio a Gaza. Un momento di solidarietà e di voce collettiva che dimostra come le celebrazioni possano diventare anche un inno alla pace e alla giustizia.

Il tradizionale Chupinazo, il petardo che dĂ il via alla settimana di festeggiamenti è stato acceso quest’anno da Yala Nafarroa por Palestina, un collettivo di attivisti pro-palestinesi A Pamplona fiume di folla di oltre 30mila persone per la festa di San Firmino, una delle celebrazioni popol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Festa di San Firmino a Pamplona, fiume di folla di oltre 30mila persone, cori "Palestina libera" e "stop al genocidio a Gaza” - VIDEO

