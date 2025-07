Costa ' l' Ue non riduca ambizioni e obiettivi sul clima'

Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha sottolineato l'importanza di mantenere alte le ambizioni climatiche dell'UE, evidenziando che non si può fermare il progresso contro il cambiamento climatico. Mentre le regole possono essere riviste, la lotta per un futuro sostenibile richiede determinazione e obiettivi ambiziosi. In un momento cruciale, la responsabilità collettiva ci chiama a non rinunciare alla nostra lotta per un pianeta più verde e resiliente.

E' fondamentale affrontare la minaccia esistenziale del cambiamento climatico. Perché possiamo fermare l'orologio delle regole europee, ma non si può fermare l'orologio del cambiamento climatico. Ciò significa che non possiamo ridurre le nostre ambizioni e rinunciare ai nostri obiettivi climatici." Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa intervenendo alla Plenaria dell' Eurocamera, chiamata oggi a votare la procedura d'urgenza sui target climatici al 2040 e le misure sulla deforestazione.

