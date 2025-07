Arriva al Campania Teatro festival ‘Sissi l’imperatrice’ con Federica Luna Vincenti

Un viaggio affascinante nel cuore dell’impero e dei sogni di una delle sovrane più iconiche di sempre. Dopo il successo ineguagliabile e il plauso unanime, “Sissi l’Imperatrice” con Federica Luna Vincenti sbarca al Campania Teatro Festival. Un’occasione da non perdere per immergersi in una pièce capace di catturare l’essenza di un’epoca e di un’anima indomita. La magia del teatro vi aspetta il 13 luglio al Teatro Nuovo di Napoli, pronti a lasciarvi trasportare?

Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica, arriva al Campania Teatro Festival, l'attesissima pièce teatrale Sissi l'imperatrice con Federica Luna Vincenti, candidata come migliore attrice protagonista ai Nastri d'Argento e al Globo d'Oro 2025 per l'interpretazione di Marta Abba nel film Eterno Visionario di Michele Placido. Il 13 luglio al Teatro Nuovo a Napoli, si potrà assistere al viaggio straordinario alla scoperta di una delle donne più famose di tutti i tempi, l'imperatrice Elisabetta d'Austria, che tutti noi, grazie ai film, conosciamo con un altro nome, la principessa Sissi.

