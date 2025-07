Roma nuova maglia e vecchie emozioni | l’omaggio agli anni ’90 firmato Adidas

Roma, passione e storia si fondono in un’unica maglia: la nuova divisa 2025/26 firmata Adidas celebra le emozioni degli anni '90, rivivendo il passato con un occhio al futuro. Un regalo ai tifosi che desiderano riscoprire le radici e portare avanti la tradizione romanista. Il rosso intenso e avvolgente di questa maglia non è solo un colore, ma un messaggio: la fede di sempre, pronta a scrivere nuove pagine. Perché il vero cuore romanista non cambia mai.

Un tuffo nel passato che profuma di futuro. La Roma ha svelato ieri la nuova maglia per la stagione 202526 e, nel farlo, ha scelto di parlare direttamente al cuore dei suoi tifosi. Un’operazione di immagine, certo, ma anche di memoria e identità: perché il nuovo kit Adidas richiama in modo inequivocabile gli anni ’90, uno dei periodi più iconici e amati della storia romanista. Una maglia che parla romanista. Il rosso è caldo, profondo, quasi retrò, e si fonde con i dettagli gialli in un contrasto che ricorda i tempi di Giannini, Balbo e Aldair. Il colletto a costine, i bordi delle maniche, la sobrietà del design: tutto sembra studiato per evocare un’epoca in cui la maglia era molto più di un elemento tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, nuova maglia e vecchie emozioni: l’omaggio agli anni ’90 firmato Adidas

In questa notizia si parla di: roma - maglia - vecchie - emozioni

Roma, Dorgu si allena con la maglia giallorossa: lo scatto è virale FOTO - Roma Dorgu si allena con la maglia giallorossa, catturando l’attenzione con uno scatto virale che sta facendo il giro del web.

Saelemaekers ringrazia la Roma: “Quante emozioni insieme. Vi porterò sempre con me”; Operazione Nostalgia, spettacolo a Parma: Totti segna da centrocampo, Sombrero-Rabona 7-7; Le maglie retro della Roma disegnate da COPA.

Maglia Roma: da Pellegrini a Dybala, Mancini e Rensch. Ecco le reazioni - Sui social i giocatori giallorossi hanno espresso tutta la loro emozioni per il lancio della nuova divi ... Si legge su informazione.it

Roma, ecco la maglia celebrativa per il derby: torna la vecchia Lupa e il colletto anni '90 - Calciomercato.com - Con un post sui social, la Roma ieri ha fatto crescere ulteriormente l`attesa per la maglia speciale che. Secondo calciomercato.com