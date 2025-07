Giugliano tentata dall’Arabia | un milione a stagione per lasciare Roma e Azzurre

Il vento del deserto soffia forte su Giugliano, attirata da un’offerta senza precedenti: un milione di euro a stagione per lasciare Roma e l’Italia, sognando un futuro diverso sotto il cielo dell’Arabia Saudita. Mentre l’Italia femminile si prepara ai quarti di Euro 2025, la domanda che scuote il calcio è: sarà questa la scelta decisiva per la capitana della Roma? L’attesa è palpabile: il destino di Giugliano potrebbe cambiare le regole del gioco.

Soffia forte il vento del deserto, e stavolta non porta solo granelli di sabbia ma una proposta senza precedenti. Nella quiete del ritiro della Nazionale femminile in Svizzera, dove l'Italia sogna i quarti di finale di Euro 2025 dopo il pareggio con il Portogallo, è arrivata una maxi offerta dall'Arabia Saudita. Il club che bussa è l'Al-Ula, e la destinataria è Manuela Giugliano, cuore e cervello della Roma, capitano riconosciuto e colonna della Nazionale. L'Al-Ula tenta Giugliano: offerta da record. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Al-Ula ha messo sul tavolo un contratto da 1 milione di euro a stagione per convincere Giugliano a trasferirsi subito nella Saudi Women's Premier League.