Wimbledon quanti vip sugli spalti! Dalla Royal Family a Cate Blanchett e Beckham

Wimbledon, il prestigioso torneo britannico, si trasforma ogni anno in un palcoscenico di glamour e stile, attirando una moltitudine di VIP sugli spalti. Dalla Royal Family a star come Cate Blanchett e Beckham, le celebrità riempiono le tribune nei primi giorni di competizione. Tuttavia, l’attesa più grande rimane per l’arrivo della Principessa del Galles, simbolo di eleganza e fascino; e tutti si chiedono: quando farà il suo ingresso?

Tante le celebrities che hanno preso parte ai primi giorni dei Championships, ma tutti aspettano con ansia l'arrivo della Principessa del Galles.

Quanti punti difende Sinner tra Roland Garros e Wimbledon: serve mettere fieno in cascina su Alcaraz prima del cemento - Tra Roland Garros e Wimbledon, Carlos Alcaraz ha difeso il titolo in due grandi slam, mentre Jannik Sinner si è confermato tra i top, con vittorie e ottimi risultati sui campi di erba e terra.

Fabio Fognini ha fatto schizzare in piedi tutti gli spettatori presenti sugli spalti del Centre Court a Wimbledon La reazione di David Beckham ha fatto il giro della rete Vai su Facebook

Wimbledon, quanti vip sugli spalti! Dalla Royal Family a Cate Blanchett e Beckham; Wimbledon 2025, i voti ai look dei vip sugli spalti. FOTO; Cobolli lotta a Wimbledon, sugli spalti un ospite speciale: c’è Edoardo Bove – FOTO.

Più che Wimbledon sembra Hollywood: le foto di tutte le star in tribuna - Non conoscono il caldo e l'umidità di giornate inglesi, particolarmente bollenti. Riporta informazione.it

Jovanotti è re di stile a Wimbledon: abbina il completo bianco alle espadrillas - Jovanotti è volato a Wimbledon per partecipare al torneo di tennis più antico della storia. Come scrive fanpage.it