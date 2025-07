Taglio vitalizi | ricorso di 1.400 ex parlamentari che li rivogliono

Un fronte sorprendente si schiera contro il taglio dei vitalizi, con circa 1.400 ex parlamentari pronti a riprendersi i loro diritti. La richiesta di revisione della delibera del 2018, voluta dall’allora presidente Roberto Fico, mette in discussione decenni di riforme e solleva questioni di giustizia e passato politico. Tra gli aspiranti ricorrenti, figure storiche, ex ministri e personalità che hanno segnato la storia della Prima Repubblica, pronti a battersi per ciò che ritengono loro legittimo.

E’ partito il ricorso di circa 1.400 ex deputati che chiedono di rivedere la delibera del 2018 che tagliava i vitalizi agli ex parlamentari, voluta dall’allora presidente di Montecitorio Roberto Fico. A battere cassa ora personaggi che hanno fatto la storia, soprattutto, della Prima Repubblica: da ex ministri come Mario Landolfi, vecchie conoscenze del ’68. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Taglio vitalizi: ricorso di 1.400 ex parlamentari che li rivogliono

