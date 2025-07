Crescita del padel in Italia | boom di campi club e giocatori in tutta la penisola

della Spagna. Un vero e proprio boom che coinvolge sempre più appassionati di tutte le età, trasformando il padel in un fenomeno sociale capace di unire comunità e generazioni. L’Italia si conferma così come una delle nazioni più dinamiche e innovative nel panorama sportivo internazionale.

Il padel in Italia, dopo una prima fase in cui era considerato una moda del momento, si è poi consolidato come una delle attività più amate dagli sportivi. L'esplosione di questa disciplina rappresenta un autentico fenomeno sociale e sportivo in continua espansione. Secondo i dati diffusi dalla Federazione Internazionale Padel, l'Italia ha ufficialmente superato quota 9.000 campi, consolidando la seconda posizione a livello mondiale, alle spalle della sola Spagna. Un traguardo strategico, raggiunto in coincidenza con il prestigioso BNL Italy Major Premier Padel di Roma: un segnale chiaro di quanto sia ormai parte integrante del tessuto sportivo italiano.