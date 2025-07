Da lunedì è cominciata anche la preparazione della prima squadra femminile allenata da Bakker Al lavoro le rossonere fissato test col Chelsea

Mentre Allegri si presentava alla stampa con entusiasmo, anche le rossonere del Milan femminile hanno dato il via alla loro stagione. Con il nuovo allenatore Bakker alla guida, le giovani promettenti hanno iniziato i test di preparazione presso il centro sportivo Puma House of Football, segnando un entusiasmante inizio che prelude a una stagione ricca di sfide e successi. La strada verso nuovi traguardi è appena cominciata.

Non solo Leao e compagni al lavoro. Mentre Massimiliano Allegri lunedì interagiva con i cronisti nella sua prima conferenza stampa della sua nuova avventura col Diavolo, cominciava ufficialmente anche la stagione della Prima Squadra femminile del Milan. Le rossonere si sono ritrovate presso il centro sportivo Puma House of Football per svolgere i consueti test di inizio stagione. Ad accogliere le ragazze l'ad Giorgio Furlani, con Elisabet Spina, (Head of Women Football del Club) e l'allenatrice Suzanne Bakker, affiancata dal suo staff tecnico. La presenza di Furlani testimonia la vicinanza concreta del club alla squadra femminile e conferma, una volta di più, la centralità strategica del progetto all'interno della visione del Milan, che punta a valorizzare e sviluppare ogni componente dell'universo rossonero, promuovendo con forza il calcio femminile a livello nazionale e internazionale.

