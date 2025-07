Cittadinanza dopo 10 anni di scuola | lo ‘Ius Italiae’ di Forza Italia infiamma il dibattito politico e scuote la maggioranza

Il dibattito sulla cittadinanza si riaccende in Italia, con Forza Italia che propone lo "Ius Italiae" per concedere la cittadinanza agli studenti stranieri dopo 10 anni di scuola. Una proposta che divide opinioni e scuote le fondamenta della maggioranza, mentre quasi un milione di giovani si sentono già parte della società italiana. Si apre così una sfida tra contrapposti valori e visioni del futuro del Paese, in attesa di un confronto decisivo.

Forza Italia rilancia il dibattito sulla cittadinanza agli studenti stranieri con la proposta "Ius Italiae", che prevede l'accesso dopo 10 anni di scuola. La Lega e FdI gridano al tradimento, mentre le opposizioni si dicono pronte al confronto. Intanto, nelle scuole italiane ci sono quasi un milione di alunni che si sentono già parte del

Ius Scholae, Forza Italia sfida Lega e FdI con la cittadinanza dopo 10 anni di scuola, ma gli alleati gridano al tradimento e le opposizioni aprono al dialogo; «Abbiamo sbagliato a riproporre adesso lo ius scholae»; Ius scholae, Lega: testo irricevibile. Tajani: nostro è Ius Italiae.

Ius Scholae, Forza Italia sfida Lega e FdI con la cittadinanza dopo 10 anni di scuola, ma gli alleati gridano al “tradimento” e le opposizioni aprono al dialogo - Forza Italia ripropone una versione rinnovata dello "Ius scholae", denominata "Ius Italiae". Segnala orizzontescuola.it

Ius scholae e integrazione, la cittadinanza incide (anche) sui risultati a scuola - La cittadinanza agli stranieri, in particolare agli studenti, non è solo un tema da campagna elettorale, ma influenza il rendimento, le aspettative e la dispersione scolastica. Si legge su tecnicadellascuola.it