Media | la UE valuta un fondo da 100 miliardi per l’Ucraina

La UE sta valutando un fondo da 100 miliardi di euro per supportare l’Ucraina, un investimento senza precedenti nel suo futuro. Questa proposta, potenzialmente inclusa nel prossimo bilancio settennale, rappresenta un passo cruciale per rafforzare la stabilità e la prosperità della regione. La decisione finale potrebbe arrivare entro fine mese, segnando un momento decisivo nelle politiche di sostegno e solidarietà europee.

L'importo potrebbe essere incluso nella proposta per il prossimo Bilancio Ue settennale, che dovrebbe essere presentato entro la fine del mese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Media: la UE valuta un fondo da 100 miliardi per l’Ucraina

In questa notizia si parla di: media - valuta - fondo - miliardi

Università, Trump valuta obbligo per studenti stranieri di sottoporsi a controllo social media - L'Amministrazione Trump sta considerando l'introduzione di un obbligo per gli studenti stranieri che desiderano studiare negli Stati Uniti: la verifica dei loro profili sui social media.

26 mesi di crisi industriale. 176 milioni di ore di cassa integrazione. Mentre la produzione industriale continua a crollare – e con essa posti di lavoro, salari e diritti – il governo sceglie di investire oltre 35 miliardi di euro nel riarmo, seguendo l’agenda NATO e le Vai su Facebook

++ Media, l'Ue valuta un fondo da 100 miliardi per l'Ucraina ++; Media, l'Ue valuta un fondo da 100 miliardi per l'Ucraina; Media: Gli Usa valutano invio del sistema di difesa Patriot a Kiev | Trump accusa Putin: Dice un sacco di str... sull'Ucraina.

Media, l'Ue valuta un fondo da 100 miliardi per l'Ucraina (2) - L'Ue ha fornito quasi 160 miliardi a sostegno dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione, considerando anche un fondo da 50 miliardi di euro che estende sovvenzioni e prestiti fino al 2027. Come scrive ansa.it

“L’Ue pronta a stanziare altri 100 miliardi per Kiev”: l’idea per il prossimo bilancio - Bloomberg rivela il piano europeo per garantire un supporto a lungo termine a Kiev dopo gli aiuti già stanziati fino al 2027 ... Si legge su ilfattoquotidiano.it