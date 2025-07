Bimba di 6 mesi trovata morta in auto | era stata lasciata per ore sotto al sole cocente indagini in corso

Una tragedia che scuote il Maryland e l'intera nazione: una bambina di 6 mesi trovata senza vita in auto, lasciata sotto il sole per ore. Un dramma che evidenzia la fragilità delle vittime innocenti e l'importanza di intensificare le misure di prevenzione. La tragica perdita si aggiunge alle 25 altre vittime infantili causate da simili incidenti nel paese. La vicenda richiede attenzione e azione immediata per evitare nuove tragedie.

Dramma in Maryland, Stati Uniti, dove una bambina di 6 mesi è stata trovata morta in auto dove era stata lasciata "per diverse ore" sotto al sole cocente. Indagini in corso. In tutto il Paese 25 minori sono deceduti così in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

