112 Where ARE U | l’App salvavita in caso di emergenza

Se ti trovi in una situazione di emergenza, ogni secondo conta. Con l’app “112 Where ARE U”, puoi chiamare aiuto immediatamente e condividere la tua posizione con i soccorsi in tempo reale. Un’innovazione che potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte. Scopri come questa app può diventare il tuo alleato più prezioso, perché la sicurezza non è mai troppa.

L'App "112 Where ARE U" ti può salvare la vita in caso di estrema emergenza.

