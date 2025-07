Afterhours a Milano l’appello di Manuel Agnelli per Gaza | Non possiamo voltarci dall’altra parte Dobbiamo scendere in piazza

mani e cuori si sono uniti in un appello appassionato per Gaza, ricordandoci che di fronte all’ingiustizia non possiamo voltare lo sguardo. La voce di Manuel Agnelli ci invita a scendere in piazza, perché solo con azioni concrete possiamo sperare in un futuro di pace. È ora di fare sentire la nostra voce e sostenere chi lotta per la giustizia. Non possiamo rimanere indifferenti, perché il cambiamento inizia da noi.

“Ci sono delle cose incontestabili, per le quali nessuno sta facendo abbastanza: noi, il governo, l’opposizione. Dobbiamo fare molta più pressione per il cessate il fuoco in Palestina “. È l’appello che Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, ha fatto dal palco del Kozel Carroponte di Milano, durante la data milanese del tour per celebrare i 20 anni dell’album Ballate per Piccole Iene. Nell’ultima parte del concerto, senza bandiere o slogan, Agnelli ha voluto lanciare un messaggio al pubblico, esortandolo a scendere in piazza contro il massacro nella Striscia. “Non c’è geopolitica – ha detto – che giustifichi la morte di migliaia di person. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Afterhours a Milano, l’appello di Manuel Agnelli per Gaza: “Non possiamo voltarci dall’altra parte. Dobbiamo scendere in piazza”

