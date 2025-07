29 agosto 2010 Milan-Lecce 4-0 | il primo Diavolo di Allegri | VIDEO

il debutto ufficiale di Allegri sulla panchina del Milan, segnando l'inizio di un'era di successi e rinascita per il club. Un momento storico che ancora oggi rivive nel ricordo dei tifosi, testimoniando come una vittoria possa rappresentare molto più di un semplice risultato. Scopriamo insieme i dettagli di quella memorabile giornata e come il mister allegri ha iniziato a scrivere la sua leggenda rossonera.

Ecco come giocò il primo Milan di Massimiliano Allegri, quasi 15 anni fa, alla sua prima partita ufficiale sulla panchina rossonera. Il video. Era il 29 agosto del 2010 e si giocava Milan-Lecce a 'San Siro', prima giornata di quello che poi si rivelerà un campionato trionfale per i rossoneri, chiuso con la vittoria dello Scudetto. La partita finì 4-0 con la doppietta di Pato e le reti di Thiago Silva e Filippo Inzaghi, ma quello fu soprattutto l'esordio sulla panchina del Diavolo per Massimiliano Allegri. Quale fu l'undici titolare schierato dall'allenatore livornese? Per scoprirlo guarda questo estratto-video de 'La Tripletta', il podcast de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - 29 agosto 2010, Milan-Lecce 4-0: il primo Diavolo di Allegri | VIDEO

