Jude Bellingham cercando di non pensare troppo alla Coppa del Mondo Crazy del Real Madrid

Jude Bellingham, giovane stella del Real Madrid, si sta preparando con determinazione per la Coppa del Mondo del Club FIFA 2025 negli Stati Uniti. Nonostante le aspettative di un ruolo anonimo, il suo cuore è già rivolto alle sfide che lo attendono, mentre il supporto incredibile dei tifosi madridisti e l’atmosfera elettrizzante delle semifinali contro il Paris Saint-Germain alimentano la sua passione. Ora, più che mai, il suo focus è...

2025-07-09 09:45:00 Ecco quanto riportato poco fa: Jude Bellingham ha detto che si aspettava di essere “anonimo” alla Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025 negli Stati Uniti – solo per il “incredibile” livello di supporto del Real Madrid per includere i fan che monta i impalcature nel tentativo di vedere all’interno dell’autobus della squadra. Madrid face Paris Saint-Germain nelle semifinali della competizione ampliata di mercoledì (20:00 BST), tornando al Metlife Stadium del New Jersey, dove oltre 76.000 sostenitori li guardano battere il Borussia Dortmund-l’ex club di Bellingham-3-2 nelle ultime otto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: jude - bellingham - coppa - mondo

Dopo Jude anche Jobe Bellingham potrebbe andare in Germania. L’Eintracht punta il talento del Sunderland - Dopo l'approdo di Jude Bellingham in Germania, anche il suo giovane fratello Jobe potrebbe seguire le sue orme.

Prossimo passo i quarti di finale, grande lavoro dei ragazzi": così ha scritto Jude Bellingham su Instagram dopo la vittoria del Real Madrid contro la Juventus. Tra le tante reazioni, anche un like di Vlahovic, che non è passato inosservato. Un gesto probabilmen Vai su Facebook

Mondiale per Club, Bellingham sfida il passato: Partita difficile ed emozionante; Jude Bellingham si lamenta dei campi da calcio negli Stati Uniti: È dura per le ginocchia; Il Real Madrid resta senza Bellingham in vista del Mondiale per Club.

Jude Bellingham impaziente per la sfida contro il Dortmund, nonostante l’assenza di Jobe - Bellingham affronterà il suo ex club nei quarti di finale della Coppa del Mondo per Club, ma suo fratello Jobe salterà la partita a causa di una squalifica. Secondo fifa.com

Real Madrid - Borussia Dortmund | Bellingham impaziente per la sfida col Dortmund | Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 - Il Real Madrid affronta il Borussia Dortmund ai quarti di finale della Coppa del Mondo per Club. Segnala fifa.com