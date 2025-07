Alert su difterite in Ue l’infezione continua a colpire in Europa

Nonostante i progressi nella lotta contro la difterite, questa infezione persistente in Europa rappresenta ancora una minaccia reale. I casi segnalati nel 2022 hanno subito un calo, ma i numeri attuali rimangono superiori alla media pre-pandemica di 21 casi all’anno. È fondamentale aumentare la consapevolezza e rafforzare le misure di prevenzione per proteggere la salute pubblica. La sfida è ancora aperta: come possiamo contenere questa minaccia?

(Adnkronos) – La difterite continua a colpire in Europa. Nonostante un costante calo dei casi segnalati dopo una grande epidemia registrata nel 2022, l’infezione viaggia ancora a un ritmo “superiore” a quello che si aveva prima del 2020, epoca in cui nell’Unione europeaSpazio economico europeo (UeSee) si registravano in media 21 casi di difterite all’anno. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alert su difterite in Ue, l’infezione continua a colpire in Europa

In questa notizia si parla di: difterite - infezione - continua - colpire

Difterite in Ue, scatta l'alert: cos'è, sintomi e raccomandazioni; Trump ha minacciato di bombardare Mosca se Putin avesse attaccato l'Ucraina: l'audio inedito; Sole, zero afa, niente grandine: è tregua meteo sull'Italia, le previsioni.

Alert su difterite in Ue, l'infezione continua a colpire in Europa - 234 casi da gennaio 2023, il monito Ecdc: l'infezione viaggia ancora a un ritmo superiore a quello dell'epoca pre- Come scrive msn.com

Difterite. Casi in aumento tra i più vulnerabili, nella Ue. L’allarme e le raccomandazioni dell’Ecdc - Sebbene l’Ecdc valuti il rischio per la popolazione generale come molto basso, grazie all’elevata copertura vaccinale contro la difterite nella maggior parte dei paesi dell’UE/SEE, questo rischio ... Scrive quotidianosanita.it