Allegri ha già riacceso il Milan Leao il leader ora serve il bomber

Il ritorno di Allegri al Milan ha riacceso la passione rossonera, e con Leao pronto a guidare l’attacco, i tifosi sognano nuovamente grandi traguardi. La partenza di Theo Hernandez segna un cambiamento emotivo ma anche una sfida: il nuovo Milan 2.0 si affida a un Leao determinato, capace di essere il leader in campo e fuori. La nuova vita del club passa anche da lui: il futuro è ancora tutto da scrivere.

"Non doveva finire così, mi mancherà". Il saluto “social“ di Rafael Leao a Theo Hernandez è da libro cuore. Si separano le strade di due grandi amici e compagni di tante battaglie, nell’asse mancina il portoghese perde il suo punto di riferimento. Ma l’attaccante può e deve essere fondamentale per il Milan 2.0 di Massimiliano Allegri, è bastato poco per capire (e non solo a parole) quanto il tecnico conti sul giocatore lusitano. La nuova vita di Leao riparte con la spinta del livornese, e potrebbe essere decisiva per la definitiva consacrazione di un talento in parte inespresso. Allegri ha caricato Leao sin dai primi allenamenti, lo vuole leader di una squadra che ha già perso calciatori del carisma di Reijnders e dello stesso Theo, senza dimenticare Morata (verso Como). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Allegri ha già riacceso il Milan . Leao il leader, ora serve il bomber

