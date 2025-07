Calciomercato Inter torna vivo il nome di Asensio La prima pagina della Gazzetta dello Sport svela i sogni nerazzurri

Il calciomercato dell'Inter si infiamma ancora una volta con il nome di Asensio in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport. Il sogno nerazzurro si riaccende: l’Inter valuta seriamente il trasferimento dell’attaccante spagnolo del PSG, un profilo d’élite pronto a portare qualità e adrenalina in squadra. La trattativa si fa sempre più concreta, alimentando le speranze dei tifosi di una stagione all’insegna di grandi colpi. Resta da scoprire come si evolverà questa entusiasmante operazione di mercato.

. La Gazzetta dello Sport apre oggi con il titolo «Inter su Asensio», alimentando così le speranze dei tifosi nerazzurri riguardo un possibile colpo da sogno. Secondo il quotidiano, l’ Inter sta seriamente valutando il profilo di Marco Asensio, attaccante spagnolo del PSG, come opportunità di mercato. Il giocatore, che non rientra più nei piani dei francesi, potrebbe rappresentare un rinforzo di qualità per la trequarti nerazzurra, e la sua disponibilità a un trasferimento a condizioni vantaggiose rende l’affare ancora più allettante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, torna vivo il nome di Asensio. La prima pagina della Gazzetta dello Sport svela i sogni nerazzurri

