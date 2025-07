Immissioni in ruolo docenti 2025 26 prima gli idonei dei concorsi e poi lo scorrimento di GPS sostegno e fascia aggiuntiva

Le immissioni in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 2025/26 si avvicinano, e le ultime novità delineano un percorso che privilegia prima gli idonei dei concorsi e successivamente lo scorrimento delle GPS sul sostegno e fascia aggiuntiva. Con una previsione di assunzioni sotto le 50mila unità, il quadro si fa ancora più interessante, soprattutto in vista del concorso PNRR3 di dicembre. Scopriamo insieme cosa ci aspetta!

Immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 202526: dopo l'informativa di ieri al Ministero i sindacati hanno comunicato alcuni dati. Manca ancora il numero complessivo di assunzioni, che presumibilmente si attesterà sotto le 50mila unità per fare spazio anche al concorso PNRR3 atteso a dicembre.

