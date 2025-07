' Ndrangheta l' ombra del clan Grande Aracri | finisce sotto controllo giudiziario una società per azioni di Genova

L'ombra della 'ndrangheta si infittisce sul tessuto economico di Genova, dove una società per azioni con un fatturato di oltre 4,5 milioni di euro è finita sotto controllo giudiziario. La Direzione Investigativa Antimafia ha agito con decisione, evidenziando come le infiltrazioni criminali continuino a minacciare la trasparenza nel settore degli appalti pubblici. Un passo importante nella lotta contro il crimine organizzato, ma la strada per la legalità è ancora lunga.

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Genova - sezione per le misure di prevenzione, di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis del Codice Antimafia nei confronti di una società per azioni, con un fatturato di oltre 4,5 milioni di euro, con sede a Genova e operativa a livello nazionale nel settore edilizio degli appalti pubblici, ritenuta.

