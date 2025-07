Fiorentina offertona a Kean | 4 milioni l’anno a Moise se accetta di restare

La clausola scade il 15 luglio e se l’attaccante non andrà via gli sarà proposto un rinnovo di contratto super. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina, offertona a Kean: 4 milioni l’anno a Moise se accetta di restare

In questa notizia si parla di: fiorentina - offertona - kean - milioni

Fiorentina pronta a tutto per trattenere Kean a partire dal 16 luglio: verrà proposto un adeguamento dell'ingaggio e l'eliminazione della clausola. Nel caso in cui qualche club versasse i 52 milioni entro il 15 luglio, la Fiorentina si fionderebbe su Piccoli del Cagl Vai su Facebook

ULTIM’ORA MERCATO #Fiorentina, offerta dall’#AlQadsiah per #Kean: il club arabo pagherebbe la clausola da 52 milioni di euro. In caso di cessione i viola pensano a #Piccoli #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato Vai su X

Fiorentina, offertona a Kean: 4 milioni l’anno a Moise se accetta di restare; La Fiorentina vuole blindare Kean: maxi-offerta di rinnovo dopo la scadenza della clausola, ingaggio super sfruttando il Decreto Crescita; L'Al-Qadsiah pagherà la clausola di Moise Kean. La posizione del giocatore.

Fiorentina, offertona a Kean: 4 milioni l’anno a Moise se accetta di restare - La clausola scade il 15 luglio e se l’attaccante non andrà via gli sarà proposto un rinnovo di contratto super ... Come scrive gazzetta.it

La Fiorentina vuole blindare Kean: maxi-offerta di rinnovo dopo la scadenza della clausola, ingaggio super sfruttando il Decreto Crescita - In attesa della scadenza della clausola il 15 luglio, i viola preparano un ricco rinnovo: per l’attaccante pronto il contratto più alto dell’era Commisso. Si legge su msn.com