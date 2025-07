Sassuolo al lavoro Sunderland su Laurienté

inizio della nuova stagione, la strategia vincente per riportare il Sassuolo ai vertici. Con il suo approccio determinato e una squadra già motivata, Grosso si prepara a plasmare un neroverde che sogna di stupire, mentre il mercato aspetta ancora sviluppi decisivi per rinforzare la rosa e consolidare il progetto ambizioso dei neroverdi. La sfida è aperta: il futuro del Sassuolo si scrive ora, tra campo e trattative.

Il gruppo si allena – ieri primo giorno, con doppia seduta per gli effettivi a disposizione – mentre il mercato per il momento langue. A voler far sintesi del primo giorno di lavoro dei neroverdi eccola qui, da spendere tra campo e mercato. In campo i neroverdi sono andati ieri per quello che è stato, di fatto, il primo allenamento stagionale agli ordini dell’allenatore confermato Fabio Grosso, cui adesso tocca il compito di stilare, da qui a domani, la ‘lista’ di quelli che lo seguiranno in ritiro a Ronzone. Tra i quali, e qui siamo al mercato, non ci saranno Kumi e D’Andrea, che da ieri sono entrambi giocatori dell’Avellino neopromosso in B, dove resteranno in prestito – Kumi con opzione – fino alla fine della stagione scorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it