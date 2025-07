Milly Carlucci che colpo per Ballando | Totti dice no lei chiama la figlia Chanel

Inaspettato colpo di scena a Ballando con le Stelle: mentre tutti scommettevano su Totti come star ospite, il grande ex calciatore ha declinato l’invito. Ma Milly Carlucci, sempre pronta a sorprendere, ha scelto di chiamare la propria figlia Chanel, dando così una svolta fresca e coinvolgente alla stagione. La sua creatività e spontaneità sono la vera forza di questo show: non resta che scoprire cosa riserverà il prossimo episodio...

Programmi Tv, colpo di scena nei corridoi Rai: mentre tutti scommettevano su un super VIP per la nuova stagione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha deciso di cambiare le carte in tavola. Il nome che avrebbe fatto impazzire i fan era quello di Francesco Totti, ma il Pupone, ancora una volta, ha gentilmente declinato l’invito. E Milly? Non si è persa d’animo: invece di insistere, ha virato verso la figlia, la giovanissima e super seguita Chanel Totti. Un colpo di genio o solo strategia? Leggi anche: “Ballando con le stelle 2025”, Milly Carlucci prepara il colpaccio: il cast della prossima edizione Totti rifiuta ancora, Chanel pronta a stupire: cosa bolle davvero in pentola?. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Milly Carlucci, che colpo per “Ballando”: Totti dice no, lei chiama la figlia Chanel

