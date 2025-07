I futuri manager dello sport da 20 anni nascono a Treviso

Da tre decenni, Treviso si conferma come culla di futuri manager sportivi grazie al Master SBS in Strategie per il Business dello Sport. Alla sua ventunesima edizione, questo corso, tra i primi al mondo nel settore, è il risultato di un forte network con 170 aziende italiane e internazionali, unendo competenza accademica e praticità. Nato per formare giovani neolaureati e professionisti pronti a innovare lo sport, continua a plasmare il futuro del settore.

√ą alla sua ventunesima edizione e si colloca puntualmente nel ranking dei primi 10 corsi al mondo del settore il Master SBS in Strategie per il Business dello Sport. √ą organizzato a Treviso da Verde Sport, il braccio operativo in ambito sportivo della holding Edizione, Universit√† Ca' Foscari di Venezia, con il supporto di 170 aziende dello sport italiano e internazionale. Il Master SBS nasce con l'obiettivo di formare giovani neolaureati e creare loro un'opportunit√† di lavoro nello sport system. Si tratta di un percorso formativo post lauream unico nel settore in Italia, che seleziona ogni anno un massimo di 35 studenti, li forma in 6 mesi di didattica e nei successivi 6 garantisce lo stage presso le aziende partner (club, leghe, federazioni, aziende dell'articolo sportivo, agenzie di marketing e comunicazione), per testare sul campo quanto appreso in aula.

