Sergio Bonelli Editore presenta SENZANIMA MALEFICIO

Preparati a un’avventura mozzafiato con la nuova serie di Sergio Bonelli Editore, "Senzanima. Maleficio". Scritta da Luca Enoch e Stefano Vietti, questa saga ti trasporterà nel cuore di un mondo intricato di misteri e pericoli, dove la Gilda dei Mercanti combatte per la giustizia e i Senzanima di Greevo si trovano a dover affrontare un nemico temibile: Ras al-Din. Un appuntamento imperdibile che arricchirà le tue letture di suspense e magia. Non perdere il nuovo capitolo, in libreria dal 18 luglio!

Nuovo appuntamento in libreria e fumetteria con la serie nata dalla penna di Luca Enoch e Stefano Vietti. In SENZANIMA. MALEFICIO,in arrivo sugli scaffali a partire dal 18 luglio, la Gilda dei Mercanti vuole chiudere una volta per tutte i conti con il crudele Ras al-Din, capo di un ordine di assassini, che ostacola i traffici lungo la via carovaniera diretta a Bajidan. Saranno i Senzanima di Greevo a doversene occupare. senza però conoscere fino in fondo la pericolosità del loro avversario. Il volume, con la sceneggiatura di Stefano Vietti e i disegni di Ivan Calcaterra, è arricchito dalla postfazione illustrata intitolata “Giro di Boa”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “SENZANIMA. MALEFICIO”

In questa notizia si parla di: senzanima - maleficio - sergio - bonelli

Sergio Bonelli Editore presenta “SENZANIMA. MALEFICIO” Vai su X

Sergio Bonelli Editore celebra il successo della serie Senzanima, il celebre spin-off di Dragonero, creando per tutti i fan un prodotto da collezione: l'edizione in bianco e nero del primo volume della serie in un nuovo grande formato, arricchita da contenuti extr Vai su Facebook

Sergio Bonelli Editore presenta SENZANIMA. MALEFICIO; Sergio Bonelli Editore presenta “SENZANIMA. MALEFICIO”; I nuovi fumetti Bonelli per luglio 2025.

5 fumetti Sergio Bonelli Editore da acquistare a luglio 2025 - Fra i fumetti Sergio Bonelli Editore in uscita a luglio 2025 da segnalare l'evocativo Draghi - Riporta msn.com

Pre-ordina i fumetti Sergio Bonelli Editore di luglio 2025 - MSN - Tutti i fumetti Sergio Bonelli Editore già disponibili per il pre- Scrive msn.com