Meteo mercoledì fronte in prevalenza soleggiato

Preparatevi a un mercoledì di luci e ombre: dopo il fronte freddo che ha attraversato le Alpi, portando rovesci e temporali intensi sulla Val Padana, il giorno si prospetta in prevalenza soleggiato. Tuttavia, i contrasti termici tra aria fresca e calda continueranno a influenzare il clima, mantenendo un certo dinamismo atmosferico. Entro sera...

La situazione. Il fronte freddo che nella serata di ieri, lunedì, ha valicato le Alpi si è portato sulla Val Padana innescando fenomeni anche di notevole intensità. Rovesci e temporali si sono formati in Piemonte e si sono portati verso est intensificandosi sensibilmente, a causa dei forti contrasti termici tra l’aria più fresca in arrivo dal Nord Europa e quella più calda preesistente. In giornata il fronte perderà intensità, ma entro sera uno nuovo giungerà dal Nord Europa verso le Alpi e ancora il Nordest. Meteo mercoledì. Nord: In prevalenza soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche locale annuvolamento sulle Alpi centro-orientali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it