Andrea Cavallari in fuga diffusa una nuova foto segnaletica | come è diventato adesso

Andrea Cavallari, il giovane condannato per la tragica strage di Corinaldo, è ora ufficialmente ricercato come latitante con una nuova foto segnaletica: il suo volto è diventato un simbolo di evasione e mistero. Da quel fatidico 3 luglio 2025, quando ha fatto perdere le tracce dopo aver ottenuto il permesso di laurearsi, la sua fuga diffusa alimenta domande e preoccupazioni. Il suo caso rimane al centro di un'indagine che potrebbe cambiare le regole sulla gestione dei detenuti in permesso.

Andrea Cavallari, il 26enne condannato a quasi 12 anni di carcere per la strage di Corinaldo, è ufficialmente latitante dal 3 luglio 2025. Dopo aver ottenuto un permesso per recarsi a Bologna e laurearsi, Cavallari ha fatto perdere le proprie tracce. L'assenza di una scorta al momento della cerimonia e la possibilità di festeggiare con i familiari fuori dal controllo penitenziario hanno creato una falla nel sistema, oggi al centro di un'indagine della polizia penitenziaria, coordinata dal pubblico ministero Andrea De Feis.

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - In un breve momento di gioia e condivisione, quattro amici si erano ritrovati nel cuore di Bologna per celebrare un traguardo importante, la laurea di Andrea Cavallari.

