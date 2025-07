Tim Cook sarà il nuovo responsabile del design di Apple

Una nuova era si apre per Apple: Tim Cook, già CEO e ora anche responsabile del design, prenderà le redini di Jeff Williams, che lascia un’eredità di innovazione e successo. Con questa mossa strategica, Cook avrà un ruolo ancora più centrale nelle scelte estetiche dell’azienda, promettendo una direzione innovativa e coerente con l’identità Apple. Restate sintonizzati per scoprire come questa transizione plasmerà il futuro della mela più famosa del mondo...

Jeff Williams per anni ha lavorato dietro le quinte gestendo divisioni fondamentali di Apple. A dicembre lascerà l'azienda e il suo posto nel team design sarà preso direttamente da Tim Cook, che quindi avrà più voce nelle scelte estetiche di Apple. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Tim Cook sarà il nuovo responsabile del design di Apple

In questa notizia si parla di: apple - cook - sarà - design

Apple, tra Trump e Tim Cook il braccio di ferro su produzione e investimenti - Lo scontro tra Apple e l’amministrazione Trump si fa sempre più acceso. Donald Trump ha messo in discussione l’impegno di Tim Cook di investire 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti, alimentando un braccio di ferro sulle strategie di produzione e investimenti della tech company, simbolo di un difficile equilibrio tra interessi aziendali e politiche nazionali.

Nuovo video sul mio canale YouTube! Vi svelo i miei segreti per sfilettare il pesce alla perfezione, insieme a tre metodi di cottura (al forno, in friggitrice ad aria e in padella) che valuto in base a tempo, difficoltà e odore in casa. Quale sarà il mio preferito? Beh Vai su Facebook

Tim Cook sarà il nuovo responsabile del design di Apple; Il team di design Apple risponderà direttamente a Tim Cook; Apple, Sabih Khan sarà il nuovo Chief Operating Officer.