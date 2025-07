Laporte Juve a fuoco lento | prende piede questa ipotesi per la difesa può lasciare l’Al Nassr a prezzo di saldo Cifre e dettagli

La Juventus si muove con attenzione e strategia sul mercato estivo: l'ipotesi di un ritorno di Laporte, difensore di talento dell’Al Nassr, si fa sempre più concreta. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe concretizzarsi a cifre convenienti, offrendo alla Vecchia Signora un’opportunità preziosa per rafforzare la propria retroguardia. Ma quali sono i dettagli di questo possibile affare? Scopriamolo insieme.

dell'affare eventuale. La Juve è pronta a sferrare l'attacco per Aymeric Laporte, difensore centrale dell' Al Nassr, con il club bianconero che punta a rinforzare il proprio reparto difensivo. Il giocatore, che vanta esperienza in Premier League con il Manchester City e in Arabia Saudita con l' Al Nassr, potrebbe lasciare il club saudita a una cifra relativamente accessibile, visto che il suo contratto scade nel 2026. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, la Juve è intenzionata a sfruttare la situazione contrattuale di Laporte, con il difensore che potrebbe essere acquistato per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.