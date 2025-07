Perché Israele non vuole due popoli due Stati | Hamas festeggerebbe l’indipendenza il 7 ottobre

La questione israelo-palestinese resta complessa e avvolta da sfumature politiche profonde. Attualmente, l’ipotesi di due popoli e due Stati sembra lontana, con Hamas che potrebbe governare un futuro Stato palestinese e celebrare l’indipendenza il 7 ottobre. La realtà politica, le tensioni e le alleanze complicano ogni possibilità di negoziato, rendendo il cammino verso una soluzione pacifica ancora arduo e incerto.

L’ipotesi di due popoli e due Stati «attualmente non è sul tavolo». Perché «dobbiamo essere realisti: uno Stato palestinese oggi sarebbe governato da Hamas e celebrerebbe l’indipendenza il 7 ottobre ». Mentre l’Autorità nazionale palestinese «non ha più legittimità, non indice elezioni da vent’anni perché alle urne stravincerebbe Hamas. Per questo la maggioranza della Knesset, 99 deputati su 120, ha bocciato la proclamazione di uno Stato palestinese». La viceministra degli Esteri israeliana Sharren Haskel, intervistata da La Stampa, chiude al riconoscimento della Palestina. La Palestina e Hamas. 🔗 Leggi su Open.online

