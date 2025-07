Caso Michela Andretta morta dopo operazione di routine | riaperte le indagini

Il caso di Michela Andretta, giovane estetista scomparsa dopo un’operazione di routine, riapre le indagini. Il tribunale ha respinto l’archiviazione, ascoltando le preoccupazioni della famiglia e sollevando dubbi sulla completezza delle prove finora raccolte. Questa decisione riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla responsabilità nelle procedure mediche. Per scoprire tutti i dettagli su questa delicata vicenda, continuate a seguirci su DayItalianews.

Il tribunale dice no all'archiviazione. Il caso di Michela Andretta, la giovane estetista di 28 anni deceduta nel giugno scorso dopo un'operazione considerata di routine, non sarà archiviato. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta della famiglia e respingendo l'istanza di archiviazione avanzata dalla procura. Alla base della decisione ci sono "perplessità sulla completezza delle indagini", che ora dovranno essere approfondite. Una morte improvvisa durante un intervento semplice. Michela si era sottoposta a un'operazione per la rimozione di un angioma all'orecchio presso la clinica Fabia Mater di via Prenestina, a Roma.