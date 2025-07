Dazi Usa Trump | Ue ci sta trattando bene vedremo Von der Leyen | Pronti a ogni scenario

I negoziati sui dazi tra UE e USA sono in pieno fermento, con Donald Trump pronto a lanciare una proposta decisiva. Mentre la presidente Von der Leyen si prepara a valutare ogni scenario, l’atmosfera rimane tesa ma aperta a possibili accordi. I prossimi giorni saranno determinanti per il futuro commerciale tra le due potenze, e il mondo osserva con attenzione. Riusciranno a trovare un'intesa o continuerà lo scontro? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi.

Continuano a ritmo serrato i negoziati sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti. Dovrebbe arrivare oggi, mercoledì, o domani, giovedì, la lettera del presidente americano Donald Trump all’Ue con una proposta “prendere o lasciare” sulle tariffe da applicare, ma il leader della Casa Bianca ha anche aperto alla possibilitĂ di un accordo. “ Adesso sono molto gentili con noi e vedremo cosa succederà ”, ha detto Trump in una riunione di Gabinetto alla Casa Bianca. In caso di mancanza di accordo, però, le tariffe entreranno in vigore il primo agosto e “non ci saranno” ulteriori proroghe, ha aggiunto il presidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi Usa, Trump: “Ue ci sta trattando bene, vedremo”. Von der Leyen: “Pronti a ogni scenario”

