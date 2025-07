Calciomercato Inter Il Gala fa all-in Così il Corriere dello Sport per l’assalto del Galatasaray a Calhanoglu e non solo

Il calciomercato si infiamma con il Galatasaray pronto a fare "all-in" su vittorie epiche e trattative audaci. Tra l’assalto a Calhanoglu, Osimhen e le mosse strategiche di Inter, Napoli e Juventus, la sessione si prepara a regalare sorprese e colpi di scena. La sfida tra grandi club è aperta: chi avrà la meglio in questa battaglia di mercato? Scopriamo insieme le ultime novità e i possibili sviluppi.

Calciomercato Inter, prima pagina Corriere dello Sport: «Il Gala fa all-in». Si parla dell’assalto del Galatasaray a Calhanoglu e non solo. La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi si concentra sulle trattative calde che stanno coinvolgendo i club italiani, con particolare attenzione all’assalto del Galatasaray per Victor Osimhen, Hakan Calhanoglu e le mosse strategiche di Inter, Napoli e Juventus. Il Galatasaray ha lanciato un rilancio decisivo per Osimhen. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club turco è disposto ad offrire 75 milioni di euro al Napoli per il trasferimento dell’attaccante nigeriano, con un blitz che si è concretizzato nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Internews24.com