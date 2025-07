Dumfries Inter la clausola spaventa i nerazzurri! Una big europea sul terzino olandese Le novità

L'ombra di una possibile cessione aleggia sull'Inter: Denzel Dumfries, il terzino olandese, attira le attenzioni di un grande club europeo pronto a sfidare i nerazzurri sul mercato. La clausola rescissoria di soli 25 milioni spaventa i tifosi e la dirigenza, che temono di perdere uno dei protagonisti più promettenti della rosa. Ma quale sarà il destino di Dumfries? La situazione si fa sempre più incandescente, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Dumfries Inter, la clausola spaventa i nerazzurri! Una big europea è pronta a lanciarsi sul terzino olandese. Ecco quale. La situazione di Denzel Dumfries continua a destare preoccupazione in casa Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro non è affatto sereno riguardo al futuro dell’olandese, che potrebbe lasciare Milano a una cifra relativamente bassa grazie alla clausola rescissoria di 25 milioni di euro inserita nel rinnovo quadriennale firmato la scorsa estate. Sebbene la clausola non fosse attivabile fino alla metà del mese, la partenza dell’ Inter al Mondiale per Club ha comportato una proroga, e ora sarà possibile esercitare la clausola fino al 31 luglio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Inter, la clausola spaventa i nerazzurri! Una big europea sul terzino olandese. Le novità

