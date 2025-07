Giorgetti blocca il federalismo fiscale | vuole un’altra Agenzia delle Entrate

Il ministro Giancarlo Giorgetti si schiera contro il federalismo fiscale, proponendo la creazione di una nuova Agenzia delle Entrate Riscossione dedicata esclusivamente ai tributi locali. Un’idea che mira a semplificare la gestione delle imposte e a combattere evasione e frammentazione. Tuttavia, l’intervento si inserisce in un contesto di sfide e incertezze per il completamento di questa riforma cruciale. Resta da capire come questa proposta influenzerà il futuro fiscale del Paese.

Durante un’audizione alla Camera, davanti alla Commissione per il federalismo fiscale, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha proposto di creare una nuova Agenzia delle Entrate Riscossione che si occupi esclusivamente dei tributi locali, in modo da ridurre la frammentazione e l’evasione di queste tasse. L’idea è emersa durante un intervento dal tono pessimista, in cui Giorgetti ha sottolineato le difficoltĂ di completare il federalismo fiscale, battaglia storica della Lega, proprio a causa delle riforme necessarie a diversi livelli del Governo e del continuo mutamento del panorama fiscale locale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Giorgetti blocca il federalismo fiscale: vuole un’altra Agenzia delle Entrate

In questa notizia si parla di: giorgetti - federalismo - fiscale - agenzia

Giorgetti “Completamento del federalismo fiscale obiettivo complesso”; Giorgetti blocca il federalismo fiscale: vuole un’altra Agenzia delle Entrate; Federalismo fiscale, Giorgetti: “Obiettivo complesso, ente ad hoc per la riscossione locale”.

Giorgetti blocca il federalismo fiscale: vuole un’altra Agenzia delle Entrate - Durante un’audizione alla Camera, davanti alla Commissione per il federalismo fiscale, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha proposto di creare una nuova Agenzia delle Entrate Riscossione ... Segnala quifinanza.it

Giorgetti “Completamento del federalismo fiscale obiettivo complesso” - "Negli ultimi mesi abbiamo lavorato ad una serie di iniziative per dare effettività al percorso del federalismo. italpress.com scrive