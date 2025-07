meta entra in essilorluxottica con una quota di quasi il 3 per cento

Meta entra con decisione nel mondo degli occhiali di lusso e innovazione, acquisendo quasi il 3% di EssilorLuxottica per circa 3,5 miliardi di dollari. Un investimento strategico che sottolinea il forte interesse di Mark Zuckerberg nel settore, anche attraverso lo sviluppo di versioni intelligenti dei celebri Ray-Ban. Questa mossa potrebbe segnare l'inizio di una nuova era di collaborazione tra tecnologia e moda, aprendo interessanti prospettive per il futuro.

Meta ha acquistato una quota di minoranza in EssilorLuxottica, societĂ che produce i Ray-Ban di cui ha realizzato una versione con intelligenza artificiale. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando fonti aziendali, secondo cui la partecipazione del gigante hi-tech di Mark Zuckerberg è di quasi il 3 per cento per un valore di circa 3,5 miliardi di dollari, poco meno di 3 miliardi di euro. Menlo Park sta inoltre valutando ulteriori investimenti così da alzare la propria quota fino al 5 per cento nel corso del tempo. L'investimento costituisce un ulteriore passo avanti e consolidamento della partnership con un'attenzione particolare allo sviluppo degli smart glasses, gli occhiali intelligenti che sfruttano le nuove tecnologie IA.